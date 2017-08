Merkel tikt Turkije op de vingers

"Dat is niet correct en ik ben blij dat Spanje hem nu heeft vrijgelaten", zei Merkel op een verkiezingsavond. "We moeten internationale organisaties als Interpol niet misbruiken voor zulke doeleinden."



De Duitse schrijver van Turkse afkomst werd zaterdag tijdens zijn vakantie in Spanje aangehouden, maar is inmiddels onder voorwaarden weer vrij. Hij werd volgens zijn advocaat gearresteerd op vraag van de regering-Erdogan. Dat zou zijn gebeurd nadat bij de Spaanse politie een spoednotitie van Interpol was binnengekomen. Daarop werd de schrijver, geboren in 1957, op zijn vakantieadres in Granada aangehouden.



Akhanli schreef onder meer boeken over de vervolging van de Armeniërs in Turkije. Zijn aanhouding heeft tot grote verontwaardiging geleid in Duitsland.

"Dogan's zaak is helaas een van de vele zaken", zei Merkel. "Daarom hebben we onlangs ons beleid ten aanzien van Turkije drastisch gewijzigd, omdat het onaanvaardbaar is dat Erdogan dit doet."