Merkel snoert Britse sceptici de mond en komt May te hulp in brexitdiscussie

Angela Merkel heeft er "geen twijfels" over dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk erin zullen slagen een goede brexitdeal te onderhandelen. De Duitse bondskanselier geeft Brits eerste minister Theresa May zo de politieke steun waar ze om gevraagd had om de brexitonderhandelingen naar een hoger niveau te tillen.

Merkel maakte die opmerking gisteren aan het einde van de eerste dag van een Europese top in Brussel. Theresa May had aan de Europese leiders op die top gevraagd om de critici in haar thuisland de mond te snoeren en de impasse in de onderhandelingen te doorbreken.

"In tegenstelling tot hoe het wordt voorgesteld in de Britse pers, is mijn indruk dat de gesprekken stap voor stap vooruit gaan", zei de Duitse bondskanselier tijdens een nachtelijke persconferentie. Suggesties die in het Verenigd Koninkrijk de ronde doen dat de gesprekken afgebroken zouden moeten worden, noemde ze "absurd".

"Ik heb absoluut geen twijfels dat we een goed resultaat kunnen bereiken als we allemaal gefocust blijven", aldus Merkel. "Er zijn geen indicaties dat we niet zullen slagen."

Merkel loofde de toegevingen die May vorige maand deed tijdens een toespraak in Firenze en zei "zeer gemotiveerd" te zijn om tegen december de gesprekken over handel aan te vatten. "Nu moeten beide zijden in beweging komen", klonk het nog. Opmerkelijk, gezien de EU voordien volhield dat het aan het Verenigd Koninkrijk is om de volgende stap te zetten.

"Beste prestatie ooit"

Vanmorgen, bij aankomst voor de tweede dag van de top, klonken er nog meer positieve geluiden. Maltees premier Joseph Muscat noemde Mays toespraak "haar beste prestatie ooit" en "een warme, openhartige en eerlijke oproep". Iers premier Leo Varadkar sprak van een "zeer sterke" speech.

Maar anderen waarschuwen dat er nog veel werk aan de winkel is. "Er is in ieder geval een retorische vooruitgang, maar helaas moeten we tot tastbare conclusies komen want onzekerheid is niet goed voor het continent", zei Oostenrijks kanselier Christian Kern. "Het is aan de Britse regering om iets voor te stellen dat als basis kan dienen voor verdere vooruitgang."