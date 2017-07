Merkel is tevreden over G20 - bij gebrek aan beter

De top eindigde de zaterdagmiddag met een aantal compromissen - waaronder een zwaarbevochten akkoord over de vrijhandel - maar ook met de officiële bezegeling van een onenigheid. Donald Trump was zoals verwacht niet te vermurwen wat betreft zijn standpunt over het klimaatverdrag van Parijs. De VS ratificeren dat verdrag niet.

Los van de inhoud gaven ook de gebeurtenissen buiten de muren van het zwaarbewaakte beurscomplex reden tot ingetogenheid bij Merkel. Drie nachten op rij domineerden extreemlinkse activisten de Hamburgse binnenstad, stichtten ze brand, plunderden ze winkels en vielen ze politievoertuigen aan.