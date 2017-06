Merkel is niet meer principieel tegen het homohuwelijk

De CDU en haar Beierse zusterpartij CSU hebben in het verleden verschillende keren de inspanningen geblokkeerd om het homohuwelijk op te nemen in de Duitse wetgeving. Merkel stelde gisteren echter dat ze hoopt op een discussie rond het huwelijk voor iedereen, die op een waardige manier gevoerd moet worden. Ze sprak van een "gewetenskwestie".



Ongerust

De bondskanselier zei ook dat ze "ongerust" was dat dit specifieke onderwerp tegenover beslissingen van de partij en belangrijke onderwerpen komt te staan, en verklaarde dat ze met de CDU en CSU "anders wil reageren". Zowel Merkel als verschillende medewerkers binnen de partij zijn intensief met het onderwerp bezig, en Merkel heeft naar eigen zeggen ook over het onderwerp gesproken met CSU-leider Horst Seehofer.



Voorwaarde

Bij de verkiezingen van 2013 drukte Merkel nog haar tegenstand uit tegen het homohuwelijk, omdat ze ongerust was over "het welzijn van kinderen" van homokoppels.



De centrumlinkse SPD, de groenen en de liberale FDP hebben van de volledige gelijkstelling van homoseksuelen die willen huwen een voorwaarde gemaakt om de met de CDU/CSU na de verkiezingen in een coalitie te stappen. Merkel liet weten dat ze uiteraard akte heeft genomen van die voorwaarde, en dat een coalitie met de extreemrechtste AfD uit den boze is.



"Arrogantie van de macht"

Eerder op de dag haalde SPD-kaniddaat-bondskanselier Martin Schulz nog uit naar Merkel en waarschuwde hij voor de "arrogantie van de macht". SPD en de CDU van Merkel lagen even nek-aan-nek in de peilingen, maar inmiddels is de kloof weer gegroeid tot 15 procentpunt in het voordeel van Merkel.