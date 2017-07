Megaproces in Thailand: tientallen veroordelingen voor mensensmokkel

Andere verdachten werden veroordeeld wegens transnationale criminaliteit, gewelddadige vrijheidsberoving met de dood tot gevolg, en verkrachting. Eén verdachte kreeg vrijspraak. De zaak neemt de hele dag in beslag. De strafmaat wordt aan het eind bepaald, met als zwaarst mogelijke straf de doodstraf.

De meest prominente veroordeelde in de grootste Thaise mensensmokkelzaak ooit is luitenant-generaal Manas Kongpaen. Hij werd schuldig verklaard aan georganiseerde mensensmokkel en het aannemen van steekpenningen. Ten minste een van de andere hoofdverdachten, de bekende zakenman en ex-politicus Pajjuban Aungkachotephan, werd ook schuldig bevonden.

De betrokkenheid van een generaal is pijnlijk voor het Thaise regime. Premier Prayuth Chan-ocha vroeg Thaise burgers het leger niet de schuld te geven van de zaak. "Er zijn veel mensen bij dit mensensmokkelnetwerk betrokken", zei Prayuth. "Gooi niet alle soldaten in het land op één hoop."

Sommige slachtoffers zijn vermoedelijk Rohingya's, leden van een vervolgde moslimminderheid uit de Myanmarese deelstaat Rakhine die op de vlucht waren voor geweld van de boeddhistische meerderheid. Het forensisch onderzoek dat dit kan bevestigen is echter nog niet afgerond.

De zaak kwam in 2015 aan het rollen toen langs de grens tussen Thailand en Maleisië ondiepe graven werden ontdekt met daarin 36 lichamen. Het ging volgens de Thaise justitie om migranten die door de smokkelaarsbendes in junglekampen waren vastgehouden voor losgeld. Mogelijk werden de slachtoffers vermoord omdat hun families het bedrag niet konden of wilden betalen.

De smokkelzaak kreeg internationale aandacht toen de belangrijkste politie-onderzoeker, generaal-majoor Paween Ponsirin, naar Australië vluchtte. Hij vreesde voor zijn leven nadat hem was gebleken dat 'invloedrijke mensen' betrokken waren. Getuigen, tolken en onderzoekers zijn geïntimideerd.

'Wij denken dat het aanpakken een flinke tegenslag voor het smokkelnetwerk is, maar dat het allerminst is uitgeschakeld'

Thailand is van oudsher een belangrijk land voor mensensmokkel in Zuidoost-Azië, zowel als bronland, doorvoerland en eindbestemming. Het gaat vooral om mannen, vrouwen en kinderen die vanuit armere buurlanden zoals Laos en Myanmar worden verhandeld als handarbeiders of sekswerkers.

De regering zegt dat dankzij het onderzoek en het proces de netwerken van mensensmokkelaars in Thailand grotendeels zijn opgerold. Mensenrechtenorganisaties bestrijden dat. "Wij denken dat het aanpakken een flinke tegenslag voor het smokkelnetwerk is, maar dat het allerminst is uitgeschakeld", zei Amy Smith van de ngo Fortify Rights tegen persbureau Reuters.