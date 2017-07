Meer dan tien mensen besmet met zikavirus in Thailand

De uitbraak werd vastgesteld in de noordelijke provincie Phichit, op 330 km van de Thaise hoofdstad Bangkok. 11 mensen zijn al zeker besmet, 27 anderen worden nauw opgevolgd. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de uitbraak.



Het vochtige moessonseizoen begint nu in Thailand en daardoor duiken er meer muggen op. Die muggen verspreiden het zikavirus. Het ministerie heeft de bevolking daarom aangeraden om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Verder trekken enkele speciale teams naar de getroffen regio. Zij zullen zoveel mogelijk muggen doden om de verspreiding van het virus te stoppen.