Meer dan tachtig bewoners weigeren hun flat in Londen te verlaten tijdens evacuatie

De voorbije nacht werden de vijf woontorens in de wijk Camden wegens brandgevaar met onmiddellijke ingang geëvacueerd. Honderden mensen konden enkel het hoogstnodige meepakken en overnachtten op matrassen in openbare gebouwen, in hotels of bij vrienden. Maar meer dan tachtig mensen zouden hebben geweigerd hun flat te verlaten.



De torens werden ontruimd omdat ze gelijkaardige gevelbekleding hebben als die van Grenfell Tower, waar negen dagen geleden 79 slachtoffers vielen bij een dodelijke brand. De brandbare gevelbekleding droeg wellicht bij tot de snelle verspreiding van het vuur.