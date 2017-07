Meer dan 7 miljoen Venezolanen stemmen tegen grondwetsherziening van Maduro in referendum

Meer dan 7 miljoen Venezolanen hebben gisteren hun stem uitgebracht tijdens het symbolisch referendum over de grondwetsherzieningen die president Maduro wil doorvoeren. De Venezolanen hebben zo de plannen van Maduro afgewezen. Maduro noemt het referendum 'ongrondwettelijk' en wil op 30 juli een eigen stemmingsronde organiseren.

De oppositie heeft enkel het cijfer van de opkomst vrijgegeven. Maar de bijna 7,2 miljoen mensen die gaan stemmen zijn, hebben volgens de oppositie wel duidelijke taal gesproken tegen president Maduro. Er wordt aangenomen dat zo goed als iedereen die gaan stemmen is, de grondwetsherziening van Maduro heeft verworpen.



Toch is de opkomst lager dan verwacht. Volgens de oppositie komt dat omdat ze maar 2.000 stemlokalen konden gebruiken. Velen hadden er meer van verwacht, maar toch: de 7 miljoen die gestemd hebben, zijn genoeg om ook de internationale gemeenschap achter zich te krijgen in hun strijd tegen Maduros plannen, zeggen experts.

"Ongrondwettelijk" Maduro zelf heeft het referendum "ongrondwettelijk' genoemd en plant op 30 juli een officiële volksstemming. Maduro wil met zijn referendum een commissie samenstellen dat de grondwet van Venezuela zal herschrijven. Volgens de oppositie wil de Venezolaanse president zo alle macht naar zich toetrekken en een politiek systeem installeren dat volledig gedomineerd wordt door zijn socialistische partij, zoals in Cuba.



Hoewel Maduro niet veel belang lijkt te hechten aan het resultaat van het referendum van zondag, zal hij dat toch niet zo maar naast hem neer kunnen leggen. Want de internationale gemeenschap kijkt over zijn schouder mee naar de situatie in Venezuela.

Internationale gemeenschap kijkt mee Zaterdag is een groep van voormalige Latijns-Amerikaanse presidenten naar Venezuela gereisd om hun steun te uiten voor het referendum. Ook de voormalige Mexicaanse president Vicente Fox was daarbij aanwezig. Daarop verklaarde de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Samuel Moncada, de voormalige Mexicaanse president Vicente Fox 'persona non grata'. De man mag Venezuela niet meer in omdat hij 'geweld en een internationale interventie promoot'. Al kan Moncada daar wel geen bewijzen van geven.



Onder andere Canada en Mexico hebben gisterenavond gereageerd op het referendum, beide landen feliciteren de oppositie met hun actie.

Geweld Aanhangers van de regering hebben gisteren een groep mensen aangevallen die hun stem wilden uitbrengen. Mannen op motors zijn door de menigte gereden en hebben schoten gelost. Een vrouw is om het leven gekomen, vier andere mensen raakten zwaargewond.



Maduro, die de oppositie beschuldigt van het geweld, heeft opgeroepen om terug te keren naar vrede. "Ik roep de oppositie op om het geweld te beëindigen, de grondwet te respecteren en samen te zitten om te praten", zei Maduro. "Laten we opnieuw gesprekken voeren en een dialoog voor vrede beginnen".