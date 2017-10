Meer CIA-agenten naar Afghanistan om taliban te bestrijden

De Amerikaanse buitenlandse inlichtingendienst CIA breidt zijn geheime operaties in Afghanistan uit met als doel meer talibanstrijders te doden. Dat schrijft The New York Times.

Volgens de Amerikaanse krant zullen er kleine teams van ervaren officieren met de Afghaanse strijdkrachten meegestuurd worden om de militanten na te jagen. De focus wordt daarmee verlegd naar de taliban, aangezien de CIA zich voordien op al-Qaida en het helpen van de Afghaanse inlichtingendiensten concentreerde.

De CIA wilde geen commentaar kwijt aan de krant over zijn uitgebreide rol in Afghanistan. Traditioneel vond de inlichtingendienst dat het Amerikaanse leger, met al zijn manschappen en middelen, veel beter in staat was om grootschalige acties tegen de taliban te ondernemen. Dat de CIA nu toch een grotere rol op zich neemt in het bestrijden van de terreurgroep, komt volgens New York Times door de nieuwe directeur Mike Pompeo. Hij ziet een grotere rol voor zijn inlichtingendienst in het bestrijden van opstandelingen over de hele wereld.

Toen de Amerikaanse president Donald Trump in augustus zijn nieuwe strategie voor Afghanistan bekendmaakte, kondigde hij een bescheiden troepenverhoging aan. De Amerikaanse luchtmacht heeft zijn luchtaanvallen op de taliban inmiddels aanzienlijk opgevoerd. Volgens een recent rapport van de Amerikaanse luchtmacht werd in september een recordaantal munitie gedropt. "De stijging kan toegeschreven worden aan de strategie van de president om zich meer proactief te richten op extremistische groepen", klonk het toen in het rapport.

Vorige week reageerde de taliban met een reeks offensieven en aanvallen op veiligheidsinstallaties en stadscentra, waarbij meer dan 200 burgers, soldaten en politie-agenten gedood werden. Op haar website kondigde de organisatie nog meer "wraakacties" aan.