Brexit Plus

Mays handreiking naar Labour lekt uit, maar Corbyn wilde er toch al niets van weten

Een voorstel van Theresa May om samen te werken met de oppositie is gesneuveld nog voordat het officieel is gepresenteerd. Downing Street had vandaag laten lekken dat de Britse premier morgen in een toespraak een handreiking naar Jeremy Corbyn zou doen om samen belangrijke brexit-wetgeving door het Lagerhuis te loodsen, maar de Labour-leider toonde geen enkele interesse.