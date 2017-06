May stuurt geen EU-burgers weg na brexit

May wil niemand wegsturen, en wil ook niet dat families uit elkaar vallen. Deze EU-burgers krijgen dezelfde toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, uitkeringen en pensioen als Britten, ook na de brexit. Omgekeerd zou dat ook moeten gelden voor de ruim 1 miljoen Britten die op het Europese vasteland wonen.



Mensen die korter dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk wonen worden coulant behandeld. Zij krijgen de tijd om de vijf jaar vol te maken en dan alsnog dezelfde verblijfsstatus en de daarbij behorende rechten te verkrijgen.



Om hun status te regelen, krijgen mensen waarschijnlijk twee jaar de tijd, ook degenen die nog arriveren voor het Britse vertrek, dat in principe eind maart 2019 een feit is. "Niemand wordt aan de rand van een klif gezet", aldus een Britse diplomaat. May belooft een "gestroomlijnd" digitaal registratiesysteem, waarmee iedereen op een makkelijke manier uit de voeten zou kunnen. Details daarover volgen volgende week.



De brexitonderhandelingen begonnen afgelopen maandag. Beide partijen willen de rechten van burgers als eerste regelen.