May start gesprekken over brexit "binnen de twee weken" op

"De eerste minister bevestigde haar intenties om de brexit-gesprekken zoals gepland in de volgende twee weken te starten, en dat we vanaf het begin op zoek zullen gaan naar een wederzijds akkoord over de rechten van EU-burgers en Britse burgers in het buitenland", aldus een woordvoerder volgens BBC.



Merkel telefoneerde zaterdag met May om haar te feliciteren met haar overwinning bij de verkiezingen van donderdag. De bondskanselier meldde vrijdag nog dat ze ervan uitgaat dat Groot-Brittannië zou vasthouden aan zijn plan voor de onderhandelingen. Merkel benadrukte ze hoopt dat Groot-Brittannië een goede partner zal blijven, maar stelt ook dat ze veel aandacht zal hebben voor de belangen van de 27 lidstaten van de Europese Unie tijdens de onderhandelingen.



De Britse premier May verloor donderdag bij de parlementsverkiezingen haar absolute meerderheid, terwijl ze die verkiezingen net had georganiseerd om een bredere achterban te krijgen om de onderhandelingen over de brexit te voeren.



Door nederlaag van May, die wel nog steeds een meerderheid in het parlement behaalde door steun van de Noord-Ierse DUP, rees er twijfel of Groot-Brittannië nog steeds voor een "harde brexit" zou gaan, en of het proces voor de uitstap uit de EU al of niet vertraging zou oplopen. Het begin van de onderhandelingen is gepland voor 19 juni.