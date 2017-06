May excuseert zich na torenbrand: "De staat heeft gefaald"

"De ondersteuning ter plaatse voor de gezinnen was in de eerste uren niet genoeg", gaf May toe. Ze verontschuldigde zich voor die "mislukking" en beloofde zich persoonlijk te zullen inzetten om te zorgen dat alle problemen worden opgelost.

De premier stelde verder dat mensen die hun huis zijn verloren bij de brand, een voorschot tegemoet kunnen zien uit het noodfonds voor slachtoffers. De regering had eerder op de dag al bekendgemaakt 68 appartementen op de kop te hebben getikt om overlevenden te huisvesten.

Ontheemde bewoners van de door brand verwoeste Grenfell Tower worden volgens de BBC ondergebracht in een nieuwbouwcomplex met huurwoningen in de sociale sector en ook dure luxewoningen voor de verkoop. Volgens de Britse omroep kosten de goedkoopste koopwoningen in het complex 1,5 miljoen pond (circa 1,7 miljoen euro). Het gebouw in Kensington beschikt volgens de website van de ontwikkelaar onder meer over een privébioscoop, al is onduidelijk of de nieuwe bewoners gebruik kunnen maken van alle faciliteiten. De "nieuwe sociale huisvesting" voor overlevenden van de brand wordt volgens de autoriteiten eind juli opgeleverd.