Mauritaniërs stemmen voor nieuwe vlag en afschaffing senaat

Met de volksraadpleging wilde Aziz een aantal grondwetswijzigingen die niet door de senaat geraakt waren, alsnog doordrukken. De bevolking sprak zich uit over de vervanging van de senaat door regionale raden en een toevoeging van twee rode strepen aan de groene nationale vlag, als eerbetoon voor de strijders die vochten tegen de Franse kolonisator.



De radicale oppositie, verenigd in een coalitie van acht partijen en organisaties, had opgeroepen tot een boycot van de stemming. Ze noemde de volksraadpleging "een electorale farce" en kondigde aan het resultaat niet te zullen erkennen. Slechts een oppositiepartij voerde campagne om "neen" te stemmen.



Hoge participatiecijfers

De opkomst klokte af op 53,75 procent. In de hoofdstad Nouakchott bleef de opkomst met 36 procent aan de lage kant, maar in de landelijke en afgelegen gebieden in het westen werden participatiecijfers tot 80 procent bereikt, zo blijkt uit cijfers van de kiescommissie.



President Aziz kwam in 2008 aan de macht na een staatsgreep. In 2009 werd hij verkozen en in 2014 herkozen voor vijf jaar. Hij liet al verstaan dat er nog meer wijzigingen aan de grondwet op komst zijn. De oppositie vermoedt dat de president uit is op een derde termijn, die door de huidige grondwet onmogelijk gemaakt wordt.