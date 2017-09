Massale steun voor behoud van Uber in Londen

TFL besliste om de vergunning van Uber in te trekken omdat het bedrijf de regels omtrent veiligheid niet zou naleven. Burgemeester Sadiq Khan staat achter deze beslissing. "Als burgemeester van Londen sta ik open voor innovatieve bedrijven die de Londenaars helpen door een betere en goedkopere diensten aan te bieden. Dat wil echter niet zeggen dat ze de regels niet moeten volgen. Alle bedrijven moeten aan dezelfde regels voldoen en zich aanpassen aan onze hoge vereisten, zeker als het op veiligheid aankomt", laat de burgemeester optekenen, die trouwens al meer dan 20.000 e-mails zou hebben gekregen van Uber-bestuurders, weet The Observer.



De online petitie is ook een succes. Er werden gisteravond al meer dan 600.000 handtekeningen verzameld voor "de snelst groeiende petitie die we dit jaar hebben gezien in het Verenigd Koninkrijk", zegt Kajal Odedra, VK-directeur van Change.org.



Het Amerikaanse bedrijf, dat ongeveer 40.000 chauffeurs in Londen telt en kan rekenen op 3,5 miljoen gebruikers, heeft laten verstaan dat ze bereid zijn om enkele toegevingen te doen. Zo beloven ze meer aandacht te besteden aan de veiligheid van passagiers en om de arbeidsomstandigheden van chauffeurs te verbeteren, zoals het beperken van de werktijden.