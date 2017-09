Orkaan Irma is opnieuw opgewaardeerd tot de vijfde en dus zwaarste categorie. Dat zeggen de Amerikaanse weerdiensten. De orkaan is overigens vanochtend omstreeks 23 uur plaatselijke tijd (5.00 uur onze tijd) aan land gegaan in Cuba. Daar werden windstoten van 260 km/uur gemeten. In Florida hebben intussen meer dan 5,5 miljoen de opdracht gekregen zichzelf in veiligheid te brengen.