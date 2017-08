Marian Diamond, de vrouw die Einsteins brein onderzocht

Ze was de dochter van een dokter en een lerares Latijn, die haar doctoraalstudie afbrak om haar zes kinderen op te voeden. Haar eerste menselijke hersenen zag Marian toen ze 15 was. Ze liep met haar vader mee op zijn ronde door het ziekenhuis toen ze een glimp opving van vier mannen in witte jassen.

"Ze stonden in een kamer over een tafel gebogen en ik begreep niet wat ze aan het doen waren", zei ze later. "Maar de aanblik van dat brein dat daar lag, met zijn vermogen om ideeën te scheppen, verankerde zich voorgoed in mijn eigen brein.