Maria zwakt af tot tropische storm

Maria bevindt zich momenteel ongeveer 260 kilometer ten oostzuidoosten van Cape Hatteras (North Carolina) met windstoten van maximaal 110 kilometer per uur.



Veel geld nodig

De Amerikaanse president Donald Trump zei gisteren dat hij het eiland, dat grote schade heeft opgelopen door Maria, gaat bezoeken. "Puerto Rico heeft veel geld nodig'' vertelde Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. "We hebben al massale hoeveelheden voedsel en water en andere goederen naar Puerto Rico gestuurd en we blijven dat doen ieder volgend uur.''