Maradona meldt zich aan als 'soldaat' bij Venezolaans president Maduro

"Wij zijn Chavisten tot de dood (Maduro is de politieke erfgenaam van de in 2013 overleden Venezolaanse president Hugo Chavez, red.)", aldus Maradona. "En wanneer Maduro het zou vragen, zou ik bereid zijn als soldaat te vechten voor een vrij Venezuela. Om te vechten tegen het imperialisme en tegen zij die ons onze vlaggen willen afnemen."



Venezuela is sinds begin 2016 vergleden in een diepe politieke en economische crisis. Ondertussen lieten al bijna 125 personen het leven tijdens gewelddadige protesten tegen Maduro.