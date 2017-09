Manchester Arena heropent met benefietconcert

Tijdens het liefdadigheidsconcert 'We Are Manchester' zijn er optredens van onder meer The Courteeners, Blossoms, Rick Astley en DJ Clint Boon. De headliner is Noel Gallagher and The High Flying Birds.



Tijdens de benefietavond worden de 22 slachtoffers van de aanslag herdacht. De opbrengsten van de avond gaan naar het Manchester Memorial Fund. "De aanslag in mei zullen we nooit vergeten. Maar ze kunnen ons en alle muziekfans niet tegenhouden om te genieten van live muziek", benadrukt James Allen, de manager van de zaal.



Op 22 mei kwamen tijdens een concert van tieneridool Ariana Grande in de Manchester Arena 22 mensen om het leven. Ook de 22-jarige dader liet het leven. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.