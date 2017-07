Man zit 2 uur vast in geldautomaat, mensen blijven geld afhalen

De man vergat zijn telefoon in zijn wagen, dus kon hij niemand bellen. Hij riep naar voorbijgangers en gebruikers van de geldautomaat. Hij schreef zelfs berichten met het telefoonnummer van zijn baas die hij de gebruikers gaf met "Help me alstublieft. Ik zit hier vast en ik heb mijn telefoon niet bij. Bel mijn baas alstublieft op het volgende nummer".



De politie dacht dat het een grap was, voordat ze de man bevrijdden. "We hoorden een stem uit de automaat komen, dus dachten we dat het een grap was", zei politieman Richard Olden. "Iedereen is in orde. Maar je zult nooit in je leven meemaken dat iemand vastzit in een geldautomaat. Het was gewoon te gek voor woorden."