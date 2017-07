Man opgepakt die Frans president Macron wilde vermoorden

In Frankrijk is zaterdag een man opgepakt die ermee dreigde om president Emmanuel Macron te vermoorden tijdens het militaire défilé op 14 juli - de nationale feestdag - in Parijs. Dat melden Franse media op basis van gerechtelijke bronnen.

De jongeman van 23 werd op 28 juni opgepakt en stond al bekend bij het gerecht. Hij werd al eens veroordeeld voor het rechtvaardigen van terrorisme en omschrijft zichzelf als een "nationalist".



Hij wilde een vuurwapen bekomen en zei dat hij de president en verschillende minderheden wilde aanvallen.