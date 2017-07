Man dreigt ermee zijn vriendin te vermoorden voor de ogen van haar dochter, smart speaker belt de politie

Toen Eduardo Barros (28) zijn vriendin met de dood bedreigde tijdens een kletterende ruzie op 2 juli, vroeg hij haar op een gegeven moment: 'Heb je de politie gebeld?'. De smart speaker in het huis dacht dat het om een verzoek ging en belde meteen 911. In geen tijd stond de politie aan de deur. Het eindigde in een urenlange confrontatie met een SWAT-team, waarna Barros kon ingerekend worden.

Barros, zijn vriendin en haar dochtertje waren op een woning aan het passen in Tijeras, New Mexico toen het koppel ruzie kreeg. Het ontaardde in fysiek geweld, de vrouw incasseerde verschillende klappen. Plots haalde Barros een wapen boven en dreigde hij ermee haar dood te schieten. Vanuit onverwachte hoek kwam hulp: de smart speaker geïnstalleerd in het huis.



Een smart speaker is een slim apparaat dat opneemt wat gebruikers zeggen en ook reageert. Je kan het bedienen met spraakcommando's. Toen Barros tijdens de aanvaring schreeuwend vroeg of ze de politie had gebeld, triggerde hij de smart speaker. Die deed braafjes wat hem 'gevraagd' werd.

"Mogelijk een leven gered" Intussen had Barros de vrouw op de grond gegooid en haar zeker 10 keer in het gezicht en de maag geschopt, zo luidt het politieverslag. Door de oproep van de smart speaker kwam de politie snel ter plaatse en konden ze de vrouw en haar dochter in veiligheid brengen. "Onverwacht genoeg heeft technologie een moeder en haar kind gered van een heel gewelddadige situatie", verklaarde Bernalillo County Sheriff Manuel Gonzales III in een statement. "Mogelijk heeft het zelfs een leven gered."



De arrestatie van Barros verliep minder vlot. De man - een reeds veroordeeld misdadiger - weigerde zich te laten inrekenen, en het mondde uit in een impasse waarbij een SWAT-team en onderhandelaars er pas na uren in slaagden Barros ervan te overtuigen zich over te geven. Hij werd opgepakt en moet nu voor de rechter verschijnen voor onder meer crimineel wapenbezit en huishoudelijk geweld. De Google Home (L) en de Amazon Echo (R). ©reuters