Man die op Parijse pizzeria inreed had grote hoeveelheid 'medicijnen' ingenomen

De chauffeur heeft de politie bevestigd dat "hij een grote hoeveelheid medicijnen had ingenomen", zo stelde een gerechtelijke bron. De bron voegde eraan toe dat de verklaringen van de man tot dusver niet toelaten om een motief vast te stellen. Gisterenavond had het parket in Meaux ook al laten verstaan dat het "op dit moment van het onderzoek" geen rekening houdt met een terroristisch motief. Naar eigen zeggen had de man zondagavond zichzelf van het leven proberen te beroven.



De autobestuurder - die in 1985 werd geboren - reed gisterenavond met zijn BMW bewust in op het terras van een pizzeria in het dorpje Sept-Sorts ten oosten van Parijs. Daar zaten zo'n twintig mensen te eten. Een 13-jarig meisje overleefde de klap niet. Vijf andere mensen, onder wie het driejarig broertje van het slachtoffer, zijn zwaargewond.