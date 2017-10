Man die onterecht werd veroordeeld voor dubbele moord na 23 jaar vrij

De 41-jarige Lamonte McIntyre mag na 23 jaar de gevangenis verlaten. Hij werd in 1994 ten onrechte tot tweemaal levenslang veroordeeld voor een dubbele moord in de Amerikaanse stad Kansas. Hij was toen zeventien jaar oud.

McIntyre heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig was. Forensisch bewijs werd nooit gevonden in de moordzaak. Ook had McIntyre geen motief. De man werd alsnog veroordeeld tot twee keer levenslang.



Nadat belangrijke getuigen hun verklaringen hadden herroepen, kwam de weg vrij voor McIntyres vrijlating. Actiegroepen werkten acht jaar aan de herziening van zijn zaak, melden lokale media. Zij noemden het onderzoek in de zaak "haastig en oppervlakkig".



Volgens de actiegroep Injustice Watch waren de eerste woorden van McIntyre na zijn vrijlating: "Wat is het aangenaam hier buiten." Tranen vloeiden in overvloed toen hij gisteren werd vrijgesproken, niet in het minst bij zijn moeder, Rose McIntyre. "Toen ik de woorden hoorde 'Je bent vrij', viel ik bijna flauw", zei ze volgens het Britse The Star. "Ik wil dat hij het zonlicht voelt."