Man die militair aanviel in Parijs in beschuldiging gesteld en opgesloten

De man die vrijdag in Parijs een militair aanviel met een mes is in beschuldiging gesteld voor poging tot moord. De man zit opgesloten in de gevangenis. Dat heeft een gerechtelijke bron in de Franse hoofdstad vanavond gezegd.

De dader viel vrijdagochtend een soldaat aan van de Operation Sentinelle aan, waarbij Franse militairen ingezet worden om op straat te patrouilleren en belangrijke gebouwen, zoals synagoges en regeringsgebouwen, te bewaken. Voor de operatie die na de aanslagen van januari 2015 op Charlie Hebdo is opgestart, zijn zowat 10.000 soldaten (van wie 3.000 in reserve) in het land ingezet.



De dader, een 39-jarige man, werd ter plaatse opgepakt.