Maduro: "Opstandelingen worden vanuit het buitenland betaald"

Hij zei dat de daders van de mislukte opstand waren gefinancierd vanuit Miami en Colombia. De president liet weten dat twee opstandelingen zijn gedood en dat een andere aanvaller gewond is geraakt. Zeven opstandelingen zijn opgepakt.



Opstand

Het verzet in Valencia werd geleid door Juan Caguaripano, een voormalige kapitein van de nationale garde. In een video riep hij zijn landgenoten op in opstand te komen tegen Maduro. "Dit is geen staatsgreep, maar een militaire actie om de constitutionele orde te herstellen. We eisen onmiddellijk de vorming van een overgangsregering.''



Wat er met hem is gebeurd is niet duidelijk.