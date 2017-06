Macron nodigt Trump uit voor Franse nationale feestdag

In het Elysée in Parijs luidt het dat Macron in een telefoontje zijn uitnodiging aan Trump en zijn echtgenote Melania heeft herhaald om het traditioneel militair defilé in Parijs bij te wonen. Het verluidt dat Trump heeft geantwoord de "haalbaarheid" van zo een verplaatsing te "onderzoeken".



Frankrijk wil daarbij ook gedenken dat de VS honderd jaar geleden ook in de Eerste Wereldoorlog stapten. Washington had Duitsland toen de oorlog verklaard en begon aan de zijde van Frankrijk en zijn bondgenoten te vechten.



Tijdens hun telefoontje hebben beide staatshoofd het ook gehad over de "noodzaak te werken aan een gezamenlijk antwoord ingeval van een chemische aanval in Syrië", zegt het Elysée.



In de voorbije uren heeft Washington het regime van de Syrische president Bashar al-Assad ervan beschuldigd een nieuwe aanval met scheikundige wapens voor te bereiden. De VS waarschuwden dat zij willen terugslaan, net zoals bij de aanval in april.