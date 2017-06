Macedonië overweegt nieuwe naam om NAVO-lid te worden

Volgens Griekenland is de naam Macedonië een impliciete territoriale claim op de noordelijke Griekse provincie met dezelfde naam. De Macedonische minister van Buitenlandse Zaken zal vandaag aan de NAVO-leden in Brussel laten weten dat het land nu overweegt zijn naam te wijzigen. Een mogelijk alternatief is 'Republiek Opper-Macedonië'.

Premier Zoran Zaev, die eerder deze maand benoemd werd, heeft beloofd de toetreding tot de Europese Unie en de NAVO in een stroomversnelling te laten komen.