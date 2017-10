Loonsverhoging van 66 procent voor Marine Le Pen (FN): "Ik heb het nodig"

Marine Le Pen, de leider van de Franse rechts-nationalistische partij Front National (FN), verdient sinds haar verloren presidentsverkiezing tegen Emmanuel Macron 66 procent meer dan daarvoor. Haar maandloon steeg van 3.000 naar 5.000 euro netto per maand.

Het salaris, dat Le Pen van haar partij ontvangt, moet volgens Franse regels openbaar worden gemaakt. De stijging zorgde voor veel ophef op sociale media. "Ik heb het nodig", was het enige dat Le Pen via de Franse radio over haar loon wilde zeggen.



Tot vlak voor de Franse verkiezingen ontving Le Pen ruim 78.000 euro netto per jaar als lid van het Europees Parlement. Dat bedrag werd gehalveerd toen bleek dat ze twee medewerkers met EU-geld betaalde terwijl die mensen werk voor het FN uitvoerden dat niets met de EU te maken had. Ze moest daarom 300.000 euro terugbetalen aan de EU.