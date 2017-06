Londense burgemeester herdenkt slachtoffers van inferno: "Politici hebben fouten gemaakt"

Sadiq Khan deed die uitspraak na een kerkdienst waarin de slachtoffers herdacht werden. Hij toonde daarbij begrip voor burgers die boos zijn op de autoriteiten. "Mensen hebben het gevoel dat de raad en de regering hun zorgen niet begrijpen en er ook niet in geïnteresseerd zijn", concludeerde de burgemeester.



Kort na de ramp bleek dat er al jaren conflicten waren rond de Grenfell Tower. Bewoners hadden onder meer geklaagd over de gebrekkige brandveiligheid, maar die kritiek werd niet opgepikt. De emoties lopen daardoor hoog op. Tientallen woedende betogers hadden vrijdag al het gemeentehuis van Kensington bestormd. Honderden anderen trokken naar de ambtswoning van premier Theresa May om haar ontslag te eisen.



De burgemeester schreef in een opiniestuk in The Observer dat de dodelijke brand ook gevolgen heeft voor tienduizenden bewoners van vergelijkbare flats. Zij vragen zich af of ze daar nog wel veilig zijn. Khan sloot niet uit dat dergelijke verouderde flatgebouwen uit de jaren zestig en zeventig in de nasleep van de brand tegen de vlakte gaan.



Khan noemde tegenover de Britse openbare omroep BBC de brand een nationale ramp waarop een nationaal antwoord moet komen. "De mensen van deze gemeenschap zijn het doodziek platitudes van politici te horen", voegde hij eraan toe.