Live: roept Catalonië vanavond de onafhankelijkheid uit?

Catalaans minister-president Carles Puigdemont spreekt vanavond rond 19 uur het regionale parlement in Barcelona toe. Zijn toespraak was aanvankelijk gepland om 18 uur, maar werd op het laatste moment met een uur uitgesteld. De grote vraag is of Puigdemont vanavond de onafhankelijkheid van Catalonië zal uitroepen.

Volgens de woordvoerder van de Catalaanse regering is de reden van het uitstel "contact met internationale bemiddelaars", maar verdere details ontbreken. Enkele media berichtten dat Puigdemont aan het spreken was met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, maar dat werd door een woordvoerster van de Commissie afgedaan als "fake news".

De Spaanse zender TVE berichtte dan weer dat de radicale CUP, een coalitiepartner in de regering van Puigdemont, de bijeenkomst van het Catalaanse parlement zou boycotten omdat ze niet akkoord gaat met de tekst die de minister-president zou willen voorlezen. Zonder de CUP heeft de Catalaanse regering geen meerderheid meer.

Naar de toespraak is binnen en buiten Spanje vol verwachting uitgekeken. Mogelijk roept Puigdemont eenzijdig de onafhankelijkheid uit van een van de meest welvarende regio's van Spanje. Officieel zal hij "de actuele politieke toestand" bespreken na het onafhankelijkheidsreferendum van vorige week. 90 procent van de Catalanen koos toen voor onafhankelijkheid.

Volgens persagentschap Bloomberg staat de Spaanse nationale politie in ieder geval klaar om hem te arresteren, als hij de onafhankelijkheid zou uitroepen. Elitetroepen houden zich bovendien gereed om het parlementsgebouw binnen te vallen wanneer de Catalaanse politie Puigdemont zou proberen te beschermen.

U kunt zijn toespraak hier live volgen: