LIVE - Comey haalt meteen uit naar Trump: "Redenen voor ontslag zijn leugens"

Voor het eerst spreekt voormalig FBI-directeur James Comey in het openbaar over zijn ontslag. De vraag die de VS - en bij uitbreiding de halve wereldbol - bezighoudt: hoe beschadigend wordt Comeys getuigenis voor Trump? Heeft de president écht geprobeerd het FBI-onderzoek te beïnvloeden naar mogelijke connecties tussen Trumps campagne en Rusland?

16u36 - Klampt Trump zich vast aan dit lichtpuntje? Voor Donald Trump, die de hoorzitting vanop afstand volgt in het gezelschap van zijn raadsman, is er toch 1 lichtpuntje aan de verklaring die Comey deed. Namelijk dat Comey bevestigt dat Trump zelf geen doelwit is van een 'counter-intelligence'-onderzoek van de FBI naar mogelijke samenwerking tussen de Trump-campagne en Rusland.

16u30: "Rusland probeerde verkiezingen te beïnvloeden" Comey zegt dat hij geen enkele twijfel heeft dat Rusland probeerde de verkiezingen te beïnvloeden. Als voorzitter Burr hem vraagt of de president hem heeft gevraagd zijn FBI-onderzoek naar de Rusland-bemoeienis te stoppen, zegt hij kort 'nee'.

16u20 - Comey: "Wisselende verklaringen brachten me in verwarring" Comey verklaart dat hij in de war was door de wisselende verklaringen die Donald Trump deed voor en na zijn ontslag. Na lovende woorden kreeg hij immers bij zijn ontslag flink wat kritiek te verwerken van zijn staatshoofd. "Het baarde me in toenemende mate zorgen." ©AFP

"De wet schrijft voor dat er geen enkele reden nodig is om een FBI-directeur te ontslaan", geeft hij toe. "Maar de redenen als zou de FBI in slechte toestand zijn en niet goed worden geleid, kloppen niet. Dat zijn leugens." "De FBI is eerlijk. De FBI is sterk. En de FBI zal altijd onafhankelijk zijn", zegt Comey nog. Waarna hij ook zijn voormalige FBI-collega's een hart onder de riem steekt."

16u01 - Comey doet zijn intrede De commissieleden maken zich op voor wat een historische hoorzitting zal worden. WATCH: James Comey arrives to Capitol Hill for his testimony before the Senate Intelligence Committee https://t.co/DyQZxVmTkz pic.twitter.com/WvInR7OBgS — CBS News(@ CBSNews) 08/06/17 02:00

Voormalig FBI-directeur verschijnt in de zaal en gaat zitten. Met een verbeten blik kijkt hij voor zich uit. De commissievoorzitter, de Republikein Richard Burr, bedankt hem voor zijn medewerking aan het Rusland-onderzoek. 'Het Amerikaanse volk moet uw kant van de zaak horen', aldus Burr. Burr zegt dat hij van Comey wil weten of Trump aanstuurde op een 'patronage-relatie' met de FBI-directeur. Ook zal hij Comey vragen of naar zijn mening sprake was van 'samenspanning' tussen de Trump-campagne en Moskou. ©EPA