Libië verbiedt "elk buitenlands schip" in de buurt van zijn kust

Libië heeft officieel een "search and rescue zone" ingericht, verklaarde generaal Abdelhakim Bouhaliya, commandant van de marinebasis in Tripoli, vandaag op een persconferentie. "Geen enkel buitenlands schip heeft het recht op toegang zonder een specifiek verzoek aan de Libische autoriteiten". Een woordvoerder van de marine zei dat de beslissing vooral "gericht is tegen ngo's die pretenderen clandestiene migranten te willen redden in de marge van humanitaire operaties".