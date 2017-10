Libanon wil anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen terugsturen

Een Syrisch kind in een vluchtelingenkamp in de Bekaavallei, in het oosten van Libanon.

Libanon weet geen raad meer met de talloze Syrische vluchtelingen die het land bevolken. President Michel Aoun doet een beroep op internationale organisaties voor bijstand.

Hij heeft vandaag in Beiroet waarnemers van onder meer de Verenigde Naties, de Arabische Liga en de Europese Unie gevraagd om hulp bij het terugsturen van Syriërs naar hun land. In sommige gebieden in Syrië is inmiddels de rust weergekeerd of heerst er geen oorlog. De mensen uit die regio's moeten zo veel mogelijk terug.

Naar schatting anderhalf miljoen Syriërs zijn de afgelopen zes jaar naar Libanon gevlucht. Aoun is vooral bevreesd voor problemen van religieuze aard. De Syriërs bestaan voornamelijk uit soennieten, terwijl de Libanese bevolking sjiieten en christenen herbergt, twee groepen die min of meer in balans met elkaar leven.

