Libanees leger start offensief tegen IS in oosten van land

"In naam van Libanon, van de ontvoerde Libanese soldaten en van de martelaren van het leger, kondig ik aan dat de operatie 'dageraad van Jouroud' is begonnen", kondigde de legerchef aan. De operatie werd vernoemd naar de regio waarin ze zich afspeelt, Jouroud Aarsal, in het noordoosten van het land.



Schuilplaats

In Libanon is het -ondanks de burgeroorlog in buurland Syrië- relatief rustig gebleven, maar in de noordoostelijke uithoek van het land zette IS wel voet aan de grond. De bergachtige Jouroud Aarsal-regio wordt daarnaast gebruikt als schuilplaats door Syrische rebellen en Syriërs die de gevechten in het thuisland zijn ontvlucht.

De Libanese sjiitische milities van Hezbollah, die het regime van de Syrische president Bashar al-Assad ondersteunen, begonnen er eind juli al een offensief tegen strijders van al Qaida-filiaal Jabhat Fathah al-Sham en IS, die zich verschansen in de bergen aan beide kanten van de Syrisch-Libanese grens. Het Syrische leger gaf daarbij luchtsteun.



Grondoffensief

Maandag werden de laatste Syrische rebellen uit het noordoosten van Libanon geëvacueerd naar hun thuisland, nadat ze tot een akkoord waren gekomen met de Hezbollah. Het Libanese leger kondigt nu dus een grondoffensief aan om ook de IS-rebellen uit de grensstreek te verdrijven. Volgens Hezbollah-leider Hassan Nasrallah heeft IS ongeveer 300 vierkante kilometer van de grensstreek tussen Libanon en Syrië in handen, waarvan iets minder dan de helft in Libanon.