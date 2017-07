Levenslang voor man die zoontje (5) van partner doodt omdat die schoen had verloren

Getuigen hadden een mannelijke stem op 20 november 2016 horen schreeuwen over een verloren schoen terwijl een kind op dat moment zich angstig verontschuldigde.



Het kind liep een dodelijk hersenletsel op en had interne bloedingen in de buik, volgens de politie. Een gerechtelijk onderzoek toonde aan dat dit was veroorzaakt door een schop of een stomp.