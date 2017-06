Leo Varadkar officieel verkozen tot Ierse premier

Varadkar is met zijn 38 jaar de jongste Ierse premier uit de geschiedenis, en ook de eerste die openlijk homoseksueel is. Afgelopen vrijdag werd hij ook al verkozen tot partijleider van Fine Gael (Stam der Ieren), de grootste partij in Ierland. 57 parlementsleden stemden voor zijn premierschap, 50 tegen, en 47 onthielden zich.



"De regering die ik zal leiden zal noch rechts noch links zijn, omdat de oude breuklijnen geen rekening meer houden met de politieke uitdagingen van vandaag", zei de 38-jarige, die arts is van opleiding.



Een van Varadkars ouders is van Indiase afkomst, en zijn beide ouders waren aanwezig bij zijn eedaflegging. In zijn toespraak had hij het niet expliciet over de brexit. Hij zei wel dat hij er deze week over zal samenzitten met Arlene Foster en Gerry Adams, respectievelijk de partijleiders van de Noord-Ierse DUP en van Sinn Fein.