Leger Syrië herovert laatste stad in Homs

Volgens Hezbollah, dat meevecht aan de zijde van Assad, werd flink progressie geboekt in de stad. Het Syrische Observatorium meldde vervolgens dat al-Sukhna compleet was heroverd. Het Syrische leger met hulp van hun Iraakse en Libanese bondgenoten, gefinancierd door Iran, rukt verder op naar het oosten. Op zo'n 50 kilometer afstand ligt de grens met de provincie Deir ez-Zor, dat nog grotendeels in handen is van IS.