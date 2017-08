Lege zalen in Trumps Mar-a-Lago: goede doelen annuleren benefietgala's

Sinds Trumps veel bekritiseerde reactie op Charlottesville ('beide kanten hebben schuld') annuleren non-profits massaal grote benefietgala's op Mar-a-Lago. De exodus slaat niet alleen een deuk in het prestige van Trump, maar ook een gat in zijn portemonnee, ook al is het relatief klein. Door het plotselinge vertrek van belangrijke goede doelen loopt de president miljoenen dollars aan zaalhuur mis.



De afgelopen week schrapten tien non-profits hun jaarlijkse benefietavond in Trumps luxueuze resort.