Laptopverbod op vliegtuigen van de baan, VS eisen wel strengere maatregelen

Het verbod werd in maart ingevoerd voor luchtvaartmaatschappijen uit acht landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Met de maatregel wilden de VS een mogelijke terroristische aanslag voorkomen.

De maatregel kreeg heel wat kritiek: het betekende tijdverlies en extra kosten voor de luchtvaartmaatschappijen en verhinderde dat zakenreizigers konden werken tijdens hun intercontinentale vlucht.

Nu het verbod voor Saudia Arabian Airlines werd opgeheven is er van een laptopverbod geen sprake meer omdat het de laatste maatschappij was die onderhevig was aan de maatregel. Eerder werd ook al een versoepeling toegestaan voor Etihad-vluchten en de luchtvaartmaatschappijen Emirates uit Dubai en Turkish Airlines.

De luchtvaartmaatschappijen werkten naar eigen zeggen samen met de Amerikaanse autoriteiten om de veiligheidscontroles op vluchten naar de VS te verbeteren. Daardoor schafte de VS het verbod geleidelijk af.

Vorige maand hebben Amerikaanse ambtenaren wel nieuwe beveiligingsrichtlijnen voor alle luchtvaartmaatschappijen aangekondigd. Later deze week treden de veiligheidsmaatregelen in werking.