Lagere belastingen en vooral simpeler, maar Trump zwijgt over de miljarden die het land straks misloopt

"Zulke belastingverlagingen als waarover we nu praten, hebben we nog nooit gehad", zei Trump tijdens een bezoek aan Indiana. "We maken de belastingen simpel, gemakkelijk en eerlijk voor alle Amerikanen. Dit is een gelegenheid die we maar eens in een generatie hebben; en ik geloof dat je kunt zeggen dat het iets is waar ik heel goed in ben."