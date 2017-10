Labour: "Theresa May spreekt met gespleten tong over brexit"

Nu de gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU vastlopen op cruciale punten, neemt de vrees voor een harde brexit toe. Oppositiepartij Labour hoopt er haar voordeel uit te halen. "De Conservatieven zijn diep verdeeld", zegt schaduwminister Keir Starmer in een interview met Der Spiegel. "Het is onmogelijk te zeggen hoelang Theresa May zal overleven als eerste minister."

"Theresa May spreekt met gespleten tong over de brexit omwille van de diepe verdeeldheid binnen haar eigen partij", zegt Keir Starmer. Hij is binnen het schaduwkabinet van Labour-leider Jeremy Corbyn verantwoordelijk voor alles wat met de brexit te maken heeft. Zelf heeft hij zich meermaals uitgesproken tegen een harde brexit.

"EU-landen weten niet of wat May zegt echt de gedeelde mening is van haar partij en haar regering", gaat Starmer verder. "Wat er gebeurde tijdens haar rampspeech (waar een kuchende May onderbroken werd door een komiek en zelfs het decor het begaf, red.) is symbolisch voor wat er aan het gebeuren is met haar partij. Het is onmogelijk te zeggen hoelang ze zal overleven als eerste minister."

Wanhopig

Of Labour het dan zoveel beter zou doen? "Wij zijn sinds de verkiezingen zonder twijfel meer verenigd en vol vertrouwen", zegt hij. "Onze partij is op weg naar boven. De regering daarentegen is op weg naar beneden. Dat is waarom ze zo wanhopig hoopt dat er geen nieuwe verkiezingen komen."

Starmer meent dat zijn partij zich "in een veel betere positie" bevindt. Het probleem van de Conservatieven is dat ze niet alleen verdeeld zijn over de tactiek, maar ook over het einddoel van de brexit. "Binnen Labour zijn we het erover eens dat we een nauw partnerschap met de EU willen, gebaseerd op de voordelen van de eenheidsmarkt en de douane-unie."