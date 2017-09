Laatste pleidooi voor een onafhankelijk Koerdistan: "Dit land is gekaapt"

Zijn telefoon gaat. Hoshyar Zebari neemt op. 'Ben je in New York? Kom je nog hierheen, of niet? Maak je geen zorgen. We are rock solid. Er komt geen uitstel. Geen afstel.' Telefoon weg. Zebari verontschuldigt zich in perfect Engels. 'Excuses, maar ik moest opnemen. Dit was een van mijn belangrijkste Amerikaanse adviseurs.'

Hoshyar Zebari (64) wordt vaak gebeld in de aanloop naar het referendum waarin Koerden in Irak vandaag stemmen over onafhankelijkheid. Als oom van de Koerdische president Massoud Barzani behoort Zebari tot de binnenste ring van de Koerdische machtsclan.