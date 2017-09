Kylie Jenner (20) verwacht haar eerste kind

Het stel krijgt een meisje, aldus het blad. Scott vertelde vrienden en bekenden als sinds juli over de zwangerschap, zo opgetogen zou hij zijn. Jenner en Scott hebben vooralsnog geen trouwplannen, aldus een bron.



Jenner zou de afgelopen tijd oudere foto's van zichzelf hebben gepost op sociale media om haar beginnende buikje te verbergen.



Halfzus Kim Kardashian en haar man Kanye West verwachten momenteel hun derde kind. Na twee zwangerschappen heeft Kim deze keer een draagmoeder ingeschakeld.



Jenner verschijnt regelmatig in het programma Keeping Up With The Kardashians en heeft ook haar eigen realityserie: Life of Kylie. Daarnaast doet ze modellenwerk.