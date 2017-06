Kritiek op antiterreurwet Macron wegens "permanente noodtoestand"

De regering in Parijs gaat ervan uit dat eerst de voorwaarden voor het beëindigen van de noodtoestand moeten worden geschapen - via harde, nieuwe wetten - vooraleer na ongeveer twee jaar van code rood terug te komen. Beide voorstellen, de verlenging en de nieuwe wetten, worden zo snel mogelijk aan het parlement voorgelegd, die beide ongetwijfeld ook zal goedkeuren: sinds de parlementsverkiezing heeft de coalitie La République en marche/MoDem een absolute meerderheid in de Assemblée.



De wetten, aldus de regering van premier Edouard Philippe, moete n "de juridische middelen - afgezwakte vormen van elementen uit de noodtoestand - opleveren om in het kader van het gewone recht het terrorisme te bestrijden. Vraag is daarbij of een brede term als "terrorisme" voldoende scherp wordt afgelijnd. Sinds haar introductie is de noodtoestand immers ook ingeroepen om sociaal protest te smoren - en het door Macron vooropgestelde hervormingsbeleid dreigt veel protest te zullen uitlokken.