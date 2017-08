Kremlin: "Pence toont Koude Oorlog-mentaliteit"

"Het is treurig te constateren dat Washington steeds verder wegglijdt in de primitieve ideologie ten tijde van de Koude Oorlog, helemaal los van de realiteit'', staat in de verklaring. De VS werd ook opgeroepen te stoppen met het belasteren van Rusland en van zijn buitenlandse politiek, die volgens hen is gebaseerd op respect voor bondgenoten en op bereidheid tot internationale samenwerking.



Pence deed gisteren als Montenegro aan als laatste stop op zijn Oost-Europese toer. De bedoeling van die toer was om duidelijk te maken dat de VS zeer begaan zijn met de veiligheid in het gebied, ook al lijkt president Trump de NAVO af en toe geen warm hart toe te dragen.