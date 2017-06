Koude douche voor May: gok van Britse premier gaat fout

Labour-comeback

Voor uittredend premier Theresa May zou die uitslag, indien bewaarheid, een forse en redelijk onverwachte klap betekenen. Toen May in april verraste met de aankondiging van vervroegde verkiezingen, leek niets haar van een autoritaire zege te kunnen houden. Verwacht werd dat de Conservatieven de door interne verdeeldheid geplaagde concurrentie van Labour zou gaan verpletteren. Premier May zou de verwachte grote zege ook in Brussel kunnen inzetten om haar gezag aan de brexit-onderhandelingstafel te hervestigen.

Het lijkt anders gelopen te zijn. In de campagne ving de Prime Minister meer tegenwind dan gedacht. Dat ze, in tegenstelling tot eerdere vaak herhaalde beloftes, de gok van de stembus waagde, kostte haar krediet. Het was niet de laatste keer dat ze moest terugkeren op eerdere beloftes.

Labour bevestigt met dit resultaat de opmerkelijke comeback die links al een tijdje aan het maken was in de peilingen. Die wezen de jongste weken op een versmallende kloof tussen Conservatieven en socialisten. Partijchef Corbyn schoof met zijn programma zelf wat op naar centrumlinks en wist het verzet te vertolken tegen het Tory-besparingsbeleid. May zelf bewees een matig campaigner te zijn, die geen mediaoptreden kon afwerken zonder gestruikel.