Koraalriffen in Belize herleven. Maar een nieuwe dreiging rukt op

Eerst het goede nieuws: in zuidelijk Belize zijn meer dan 90.000 koralen aangeplant in ondiepe riffen. Dat zorgde ervoor dat de koraalbedekking met zo'n 35 procent steeg. Zeedieren planten zich voort, en ongeveer 90% ervan hebben een decennium van bedreiging door mens en natuur kunnen overleven.

Het Mesoamerican Barrier Reef, dat zich uitstrekt van Belize tot Guatemala en Honduras, is het op een na grootste koraalrif ter wereld (na het Great Barier Reef). Sinds 1996 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Maar sinds 2009 staat het ook op de gevarenlijst. Want ondanks de heropleving van het rif op bepaalde plaatsen, met dank aan enkele hernieuwingsprojecten, wordt het ook bedreigd.

Dat betekent echter niet dat het rif geen gevaren meer moet vrezen. Volgens een rapport van de organisatie Healthy Reefs for Healthy People Initiative (HRI) blijkt dat vooral toerisme een grote druk uitoefent op de gezondheid van het Mesoamerican Barrier Reef. Uit het rapport, dat volgende maand gepubliceerd wordt, blijkt dat in Belize - dat ooit gezien werd als visionair op vlak van marinemanagement - het rif wordt bedreigd door olie-winning, hotelresorts en onvoldoende wetshandhaving.

Honderden Belizanen komen in 2010 samen op een eiland. Hun boodschap: ze vrezen het einde van het Mesoamerican Barrier Reef.

Voor Nadia Bood van WWF is het duidelijk: "Er worden te veel toeristische projecten goedgekeurd." Om het koraalrif van Belize te beschermen moet "het huidige ontwikkelingspatroon veranderen".

In Laughing Bird Caye, een eilandje nabij Belize, rukt het toerisme razendsnel. Zo snel zelfs dat de toiletten er de massale toestroom van toeristen niet aankunnen. Gevolg: menselijk afval komt er in de zee terecht en beschadigt het koraalrif.

Share De inwoners van Belize hebben het toerisme hard nodig, terwijl het aan de andere kant hun belangrijke inkomensbron beschadigt

Een echte omslag lijkt er vooralsnog niet meteen te komen. Nieuwe wetten die in maart al werden opgesteld, moeten nog geïmplementeerd worden. "Ofwel heeft de overheid slechte experts, ofwel heeft ze experts die vertellen wat ze wil horen", klinkt het.



Wat offshore olieboringen rond het Belize Barrier Reef betreft, ook een van de vele gevaren voor het rif, stemde Belize onlangs wel in met een (tijdelijke) stopzetting. Het geldt als een overwinning voor milieuactivisten, maar ook voor de lokale gemeenschappen. Ongeveer de helft van de Belizanen, zo'n 180.000 mensen, is namelijk afhankelijk van het duik- en snorkeltoerisme. Het rif zorgt voor ongeveer 15 procent van het bruto binnenlands product. Met andere woorden: de inwoners van Belize hebben het toerisme hard nodig, terwijl het aan de andere kant hun belangrijke inkomensbron beschadigt.