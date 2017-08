Kopstukken couppoging Turkije voor rechter

Onder hen is de voormalige commandant van de luchtmacht Akin Öztürk die samen met enkele andere militairen van luchtmachtbasis Akinci als de leiders achter de opstand worden gezien. Van die basis waren de F16-straaljagers afkomstig die bij de coup betrokken waren. De luchtmachtbasis wordt als "hoofdkwartier" van de coupplegers beschouwd.



In Turkije lopen diverse rechtszaken tegen plegers van de mislukte staatsgreep op 15 juli vorig jaar die aan meer dan 250 mensen hen leven kostte. De Turkse regering denkt dat de in de VS levende geestelijke Fethullah Gülen achter de staatsgreep zit.